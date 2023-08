Reisorganisaties: vooralsnog geen zorgen om reizen Tenerife

Nederlandse toeristen hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de groter wordende natuurbrand in het noorden van Tenerife. Dat zeggen reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb in reactie op de recente ontwikkelingen op het Spaanse eiland.

De ondernemingen benadrukken dat de natuurbranden in het minder toeristische noorden woeden. De toeristen verblijven in het meer zuidelijke gedeelte van het eiland. “Het enige is dat we excursies naar het noorden moeten annuleren”, zegt een woordvoerder van Corendon. “Verder hebben de branden geen impact op onze reizen.”

De lokale reisleiding van Corendon ontvangt wel zorgelijke telefoontjes van reizigers, maar zij worden gerustgesteld. Sunweb zegt dat de telefoon “niet roodgloeiend” staat. TUI liet eerder al weten de voorbije dagen nog duizenden vakantiegangers, onder meer uit Duitsland en Nederland, naar Tenerife te hebben gebracht. Een woordvoerster zegt “geen nieuwe update” te hebben.

Inmiddels is volgens de autoriteiten 3300 hectare natuur verwoest. Dinsdag ging het nog om 1800 hectare. Zo’n tweehonderd brandweerlieden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag onafgebroken het vuur bestreden. Het bluswerk wordt bemoeilijkt doordat de zestien beschikbare blusvliegtuigen en -helikopters alleen bij daglicht kunnen worden ingezet, zei de regionale leider Fernando Clavijo van de Canarische Eilanden.

De autoriteiten op Tenerife evacueerden al duizenden mensen wegens de grote natuurbrand. Het Rode Kruis heeft sporthallen ingericht als opvangplek. Uit zes gemeentes in het noordoosten hebben volgens de lokale media al zo’n 4500 mensen een goed heenkomen gezocht.