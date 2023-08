Stadionverbod voor 28 supporters FC Twente na rellen Hammarby IF

FC Twente heeft 28 supporters per direct een voorlopig stadionverbod opgelegd voor uit- en thuiswedstrijden van de club. Het gaat om mensen die mogelijk betrokken waren bij de ongeregeldheden op de hoofdtribune tijdens de wedstrijd tegen Hammarby IF eind vorige maand. Mede als gevolg hiervan zijn tijdens de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe over twee weken geen supporters welkom onder het uitvak, meldt de voetbalclub. In het uitvak zitten supporters van de bezoekende club.

Het stadionverbod voor de 28 supporters geldt totdat er een “definitieve beslissing” in de zaak is genomen. Volgens FC Twente hebben de betreffende supporters hierover deze week een brief ontvangen. Hierin staat dat zij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag. De voetbalclub verwacht dat nog enkele tientallen mensen een stadionverbod krijgen. “We hebben steeds gezegd dat dit gedrag niet bij FC Twente past”, is te lezen in een verklaring van algemeen directeur Paul van der Kraan op de website van de club. FC Twente doet samen met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek om de daders van de ongeregeldheden te achterhalen.

FC Twente heeft zich donderdagavond gekwalificeerd voor de play-offs van de Conference League. De club versloeg Riga FC met 0-3. Volgende week speelt de club in het Turkse Istanbul tegen Fenerbahçe. De week erna is de thuiswedstrijd tegen die club. Tijdens deze wedstrijd krijgen supporters onder het uitvak eenmalig een andere plek toegewezen. De reden is dat het volgens de club onder meer tijdens de wedstrijd tegen Hammarby IF “geen pretje” was om onder het uitvak te zitten. “Het voelde niet veilig.” Als FC Twente van Fenerbahçe wint, plaatst het zich voor de groepsfase van de Conference League.

Na de wedstrijd tegen Hammarby IF eind vorige maand in voetbalstadion De Grolsch Veste werd op de tribune en buiten het stadion gevochten. Meerdere mensen werden gearresteerd.