Yeşilgöz (VVD) sluit samenwerking met PVV niet op voorhand uit

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz laat de deur open voor samenwerking met de PVV. Op vragen van de pers laat de politica open of haar VVD samenwerking met de PVV van Geert Wilders, bijvoorbeeld in een regeringscoalitie, uitsluit. Yeşilgöz wil op het verkiezingsprogramma van de PVV wachten, en daarna is de kiezer aan zet. “Ik moet zien waar de heer Wilders nu mee komt.”

Yeşilgöz benadrukt dat Wilders vlak na de val van het kabinet sprak van een nieuwe start. Mogelijk is dat met een nieuwe partijleider ook het geval voor de VVD. In het verleden sloot de liberale partij regeringssamenwerking met de PVV steeds uit. “Laat hem vooral met zijn plannen komen”, zegt Yeşilgöz nu over Wilders. “En dan denk ik dat u de vraag aan hem moet stellen: zit hij constructief aan tafel, of sluit hij zichzelf uit?”

Mogelijk wil de nieuwe VVD-voorvrouw zelfs wachten op de verkiezingsuitslag. “De kiezer is eerst aan zet”, aldus Yeşilgöz die de opvolger is van Mark Rutte. Verder wil ze partijleiders vooral op hun plannen voor de komende regeerperiode beoordelen. Het gesprek over uitsluiten vindt ze vooral “Haags gedoe”.