Campinggast in Ulicoten slaat beveiliger bewusteloos

Een gast op een camping in het dorp Ulicoten (Noord-Brabant) heeft vrijdag een 35-jarige beveiliger bewusteloos geslagen. Die had een groep aangesproken vanwege geluidsoverlast. Een 31-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie zaterdag.

Volgens de politie hield een groep campinggasten een feestje en veroorzaakten ze daarbij geluidsoverlast. De beveiliger sprak ze aan, maar ze leken niet van plan er iets aan te doen. Daarop schakelde de beveiliger de stroom uit. Een van de feestvierders gaf de man daarna een vuistslag in het gezicht.

De beveiliger viel bewusteloos op de grond en bloedde uit zijn neus en mond. Omstanders hebben de politie gebeld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.