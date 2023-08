Onwel geworden jongen die in Utrecht agent in gezicht trapt vast

Een agent is vrijdag in Utrecht gewond geraakt nadat hij door een 16-jarige jongen die onwel was geworden in zijn gezicht werd getrapt. De jongen uit Amersfoort werd op dat moment geholpen door ambulancepersoneel en de politie. Hij is aangehouden en de agent heeft aangifte gedaan, meldt de politie zaterdag.

Het voorval gebeurde rond 21.40 uur op het Jaarbeursplein naast Utrecht Centraal. De agent hielp ambulancepersoneel om de verdachte op een brancard te leggen toen de jongen zich losrukte en de agent in zijn gezicht trapte.

Een groep omstanders zag het voorval gebeuren en bemoeide zich ermee. Een 17-jarige jongen uit Amersfoort werd aangehouden omdat hij volgens de politie “zeer recalcitrant werd en ernstige verwensingen naar de agenten riep”. Beide verdachten verzetten zich bij hun aanhouding. Ze zitten vast en worden verhoord door de politie.