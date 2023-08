Tilburger gewond geraakt bij gewapende overval in zijn huis

Twee mannen met een vuurwapen hebben zaterdagochtend vroeg in Tilburg een 60-jarige man in zijn huis overvallen. Ze eisten drugs. Doordat andere bewoners van het appartementencomplex zich ermee gingen bemoeien, sloegen de daders op de vlucht.

De man had even na 06.00 uur zijn voordeur geopend nadat er was aangebeld. Twee jonge mannen drongen meteen naar binnen, bedreigden de man met een vuurwapen en sloegen hem ermee op het hoofd.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zijn verwondingen te laten behandelen.