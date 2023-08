Zelensky in Nederland: we komen vooral praten over F-16’s

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat hij is aangekomen in Nederland. “Het belangrijkste onderwerp: F-16’s voor Oekraïne, om ons volk te beschermen tegen Russische terreur”, schreef hij op berichtensite X (voorheen Twitter).

Zelensky schrijft dat hij in Nederland gaat praten met premier Mark Rutte. Die ontving hem op vliegbasis Eindhoven. De Oekraïense president noemt in zijn bericht ook een aantal onderwerpen die op agenda staan, waaronder ook de vredesconferentie die hij later dit jaar wil houden. Oekraïne hoopt internationale steun te krijgen voor een eigen vredesvoorstel.

Over de reisplannen van Zelensky wordt uit veiligheidsoverwegingen vaak geheimzinnig gedaan. De president bezocht Nederland ook al in mei en zou dit keer een bliksembezoek brengen. Nederland is een belangrijke pleitbezorger van hulp aan Oekraïne in de oorlog tegen de Russen. De VS hebben inmiddels toestemming gegeven om F-16-toestellen te leveren aan Oekraïne.