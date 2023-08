Burgemeester Enschede: oprichten partij door Omtzigt is moedig

De oprichting van de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt is moedig, zegt Roelof Bleker, burgemeester van Enschede. Dat is de stad waar Omtzigt woont. Volgens Bleker worden de aankomende verkiezingen de “boeiendste ooit”.

“Het wordt heel spannend wat Omtzigt gaat doen. Dit wordt een grote verantwoordelijkheid als je ziet hoeveel mensen vertrouwen aan hem hebben gegeven. Ik hoop dat dat impact heeft en dat hij dat ook kan waarmaken. Bij de laatste landelijke verkiezingen in 2021 kreeg Omtzigt ruim 300.000 voorkeursstemmen. Terwijl hij het een en ander voor de kiezen heeft gehad. Ik vind het moedig en tegelijkertijd is het een groot avontuur”, zegt de burgemeester.

Nieuw Sociaal Contract, zoals de partij van Omtzigt heet, heeft “mooie thema’s” gekozen, zegt Bleker. “Hij heeft echt nagedacht over een betrouwbare overheid. Zijn boek ging al over het nieuwe sociale contract en zekerheid. Dat leeft zeker ook in Enschede, waar we armoede kennen. Relatief veel mensen moeten de eindjes aan elkaar knopen. Die verbondenheid met de stad voelt hij.”

Omtzigt bepleit ook een districtenstelsel, waarbij afgevaardigden in een kiesdistrict worden gekozen. Dat spreekt Bleker aan. “Het hangt ervan af hoe dat uitgewerkt wordt, maar een betere verbinding tussen regio’s en Den Haag sluit echt aan bij wat er leeft. Nu merk je dat de verbinding tussen Kamerleden en de regio heel dun is, bleek ook uit een rapport van alle adviesorganen van de overheid.”

Bleker, die als burgemeester partijloos is, zegt zich niet aan te sluiten bij Omtzigts partij. “Ik ga eerst alle verkiezingsprogramma’s bekijken van alle partijen.”