Koepel: zwemles wordt onbetaalbaar, moet misschien in basispakket

Zwemlessen voor kinderen worden in de toekomst steeds duurder, en niet alle ouders kunnen dat betalen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), die zwemscholen vertegenwoordigt. De stichting vraagt zich af of zwemlessen kunnen worden opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars.

De zwemkoepel reageert op een campagne van de FNV om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Het wettelijk minimumloon is nu ongeveer 12 euro per uur. Volgens de NSWZ is dat goed voor de levensstandaard van zwemmeesters en -juffen, maar “anderzijds is er het risico dat dit leidt tot aanzienlijk hogere kosten voor essentiĆ«le diensten zoals zwemles”. De stichting vraagt daarom om een stelsel “dat zowel zorgt voor eerlijke lonen als de toegankelijkheid van zwemlessen waarborgt”, bijvoorbeeld via het basispakket.