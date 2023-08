Oud-gedeputeerde Overijssel verhuist van CDA naar partij Omtzigt

Eddy van Hijum, tot voor kort gedeputeerde in de provincie Overijssel, stapt over van het CDA naar de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Van Hijum (51) laat op LinkedIn weten dat hij lid is geworden van het afgelopen weekeinde opgerichte Nieuw Sociaal Contract. Hij gaat aan de slag als voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van de partij opstelt.

“Ik ken Pieter al ruim twintig jaar en waardeer hem als Kamerlid zeer”, aldus Van Hijum, die zelf tussen 2003 en 2014 in de Tweede Kamer zat. Hij werkte in die periode samen met Omtzigt bij het CDA. “Toen hij mij enige tijd geleden vroeg om mee te doen met zijn beweging, moest ik wel even nadenken. Ik was pas gestopt als gedeputeerde van Overijssel en had net de eerste stappen gezet in een loopbaan buiten de politiek.”

Van Hijum besloot uiteindelijk toch in te gaan op het voorstel van Omtzigt. Hij stopte vlak voor de zomer als gedeputeerde in Overijssel, een functie die hij ruim acht jaar vervulde. Van Hijum, eerder gemeenteraadslid in Zwolle, had vorig jaar al laten weten zijn politieke carrière te beëindigen en niet verkiesbaar te zijn tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Van Hijum werd begin dit jaar voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol.

Op verzoek van Omtzigt keert hij nu toch terug in de politiek. “Er is in de samenleving wel iets aan de hand. Het vertrouwen in de politiek is laag. Er heerst onvrede over het functioneren van de overheid en over het bestuurlijk (on)vermogen om problemen op te lossen”, aldus Van Hijum op LinkedIn. “Als gedeputeerde heb ik zelf ook ervaren dat er een kloof bestaat tussen Den Haag en de regio en tussen beleid en uitvoering. Het voelt voor mij als een logische stap om – juist nu – te werken aan verbinding tussen samenleving en overheid.”