Partijen feliciteren concurrent Omtzigt met nieuwe partij

Verschillende partijen hebben Pieter Omtzigt op X, voorheen Twitter, gefeliciteerd met het oprichten van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Onder meer PVV, FVD, SP, BBB en CDA hebben de partij welkom geheten op het politieke toneel, ondanks dat zij veel te vrezen hebben van het potentiële stemmenkanon.

PVV-leider Geert Wilders roept Omtzigt op elkaar niet uit te sluiten maar juist samen te werken. Ook Thierry Baudet, partijleider van FVD, schrijft ernaar uit te kijken om samen te werken. Omtzigt zei in een interview met de Twentse krant Tubantia al niet met de PVV of FVD in een coalitie te willen, omdat die partijen volgens hem zich niet aan de rechtsstaat houden.

CDA-leider Henri Bontenbal wenst Omtzigt “alle wijsheid en geluk”. Hij schrijft uit te kijken naar een “inhoudelijke campagne en ook het onderlinge debat over de beste ideeën voor heel Nederland”. Bontenbals partijgenoot Derk Boswijk reageerde afgemeten: “Veel wijsheid Pieter.” De BBB van Caroline van der Plas kijkt uit naar samenwerking met Omtzigt. Van der Plas gebruikt de hashtag #SamenSterk op X.

Lilian Marijnissen, partijleider van de SP, feliciteert Omtzigt en wenst hem veel succes. Ook zijn er felicitaties van D66-voorman Rob Jetten. “Ik zie uit naar een respectvolle ideeënstrijd in de campagne.”

Omtzigt kan het politieke speelveld drastisch opschudden. Volgens verschillende peilingen heeft hij de potentie kiezers weg te halen bij zowel linkse als rechtse partijen.

Hoewel sommige peilingen tientallen zetels voorzien voor de Twentse politicus, wil hij zelf minder hard van stapel lopen. In de Tubantia noemde hij het “niet verantwoord” om ineens te veel zetels te halen. Hij beraadt zich de komende tijd hoe hij het aantal zetels mogelijk kan beperken. Dat kan onder meer door slechts in een aantal kieskringen mee te doen aan de verkiezingen.