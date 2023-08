Slachtoffer dodelijk ongeval Breda is 29-jarige Roemeen

Het slachtoffer van het dodelijke ongeval op de Graaf Engelbertlaan in Breda in de nacht van vrijdag op zaterdag is een 29-jarige man uit Roemeniƫ, bevestigt de politie berichtgeving van Omroep Brabant. De bijrijder werd uit het voertuig geslingerd nadat de bestuurder waarschijnlijk door rood licht was gereden en vervolgens op een andere auto botste.

De 33-jarige bestuurder, die volgens de politie onder invloed was en te hard reed, raakte gewond en zit maandag nog vast.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur. In de andere auto zat een 18-jarige vrouw uit Bavel, zij kwam met de schrik vrij.

De Graaf Engelbertlaan ligt in de buurt Heuvel.