A9 dicht bij Amstelveen door ongeluk

De A9 van Alkmaar richting Amstelveen is dicht door een ongeluk bij de afrit Amstelveen Stadshart. Volgens de ANWB gaat het om een ongeval met meerdere voertuigen, dat even voor 08.00 uur gebeurde op de snelweg. De politie meldt dat er ook een caravan bij betrokken is en dat niemand gewond is geraakt.

Een politiewoordvoerder spreekt wel van “een grote ravage”. Het is onbekend hoe lang de rijbanen nog afgesloten blijven. “Er zal opgeruimd moeten worden en we doen onderzoek”, aldus de woordvoerder.

Verkeer wordt omgeleid over de A4, de zuidkant van de A10 en de A2. Op de omleidingsroute heeft het verkeer niet veel vertraging, aldus de ANWB.