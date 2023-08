Beroepsvereniging zorg wil af van lesgeld om personeel te trekken

Het les- en collegegeld voor leerlingen van zorgopleidingen moet worden afgeschaft, schrijft de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN met het oog op de komende Kamerverkiezingen in een manifest. De maatregel zou tot meer nieuw personeel moeten leiden, dat mede door de vergrijzing hard nodig is.

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten moeten ook meer de leiding krijgen in de zorg. “Dat betekent een stap terug voor managers naar een ondersteunende rol”, zegt de organisatie op de eigen site. “Er moeten meer mensen in dan aan de zorg werken, die verhouding is nu scheef”, zegt V&VN-bestuurder Jaap Kappert.

“Ook zal er flink moeten worden ge├»nvesteerd in opleidingsplekken en stages. Geef de studenten tijdens de stages in elk geval het minimum (jeugd)loon en goede begeleiding”, betoogt hij. V&VN wil verder een halvering van de registratielast voor werknemers in vier jaar tijd.