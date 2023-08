Eerste F-16 in Oekraïne: Ollongren geeft schaalmodel aan minister

Demissionair defensieminister Kajsa Ollongren is in Oekraïne om opnieuw namens Nederland steun te betuigen aan de strijd tegen de Russische troepen. De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov maakte de aanwezigheid van zijn ambtgenoot uit Nederland bekend via X, het voormalige Twitter. Hij meldt daarin opgetogen dat “de eerste F-16 uit Nederland is gearriveerd in Oekraïne”, verwijzend naar een schaalmodel van de straaljager dat Ollongren hem symbolisch overhandigt.

Haar bezoek volgt op de bekendmaking zondag van het kabinet dat Nederland samen met Denemarken F-16-gevechtsvliegtuigen gaat leveren aan het Oost-Europese land. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht daarvoor speciaal een bliksembezoek aan vliegbasis Eindhoven.

Reznikov twittert dat hij zeer dankbaar is voor de aanhoudende militaire steun en solidariteit vanuit Nederland. Volgens hem zullen de F-16’s binnenkort naar zijn land komen. Wanneer dat gebeurt en om hoeveel toestellen het gaat, heeft het kabinet nog niet bekendgemaakt. Nederland gaat niet alleen gevechtsvliegtuigen leveren, maar ook de piloten trainen.

Het is het derde bezoek van Ollongren aan Oekraïne, aldus Defensie. Vanwege veiligheidsbelangen maakt haar departement niet bekend waar de minister precies is en wat haar programma is.