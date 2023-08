Bij een vechtpartij op de Hugo de Vrieslaan in Amsterdam-Oost is maandagavond iemand gewond geraakt, meldt de politie. Mogelijk is het slachtoffer neergestoken. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd weer geannuleerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de vermoedelijke steekpartij.