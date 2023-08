Nieuw NMO Kijkonderzoek moet ‘completer beeld’ kijkcijfers geven

De manier waarop kijkcijfers van tv-programma’s worden gemeten, gaat veranderen. Door het vernieuwde NMO Kijkonderzoek verschijnen de cijfers voortaan niet één dag later, maar pas een week na de uitzending. Op deze manier kunnen naast de livekijkers ook de mensen die uitgesteld en online kijken worden meegenomen in het overzicht. Ook wordt het kijkerspanel uitgebreid. Zo komt het kijkgedrag op alle mogelijke apparaten en platformen beter in beeld.

Dat maakte het Nationaal Media Onderzoek (NMO) dinsdag bekend bij een presentatie van de nieuwe methode. Volgens het NMO wordt er met de vernieuwde meting gehoor gegeven aan een verzoek van NPO, RTL en Talpa. Die zijn enthousiast over het vernieuwde NMO Kijkonderzoek. Een woordvoerder van de NPO zegt dat de publieke omroep “uitkijkt naar inzichten die het nieuwe NMO Kijkonderzoek gaat brengen”.

De nieuwe meetmethode van het NMO wordt maandag gelanceerd en verloopt in drie fasen. In de eerste fase wordt het kijken naar lineaire tv-zenders op tv-toestellen gemeten. Daarbij gaat het om live en uitgesteld kijken tot en met zes dagen na de uitzending. In de tweede fase wordt ook het onlinekijkgedrag op andere schermen dan het tv-toestel gemeten. Denk aan het kijken via apps, zoals NPO Start en KIJK, maar ook op streamingdiensten als Netflix en Videoland. De lancering hiervan wordt in het tweede kwartaal van 2024 verwacht.

In de derde fase worden kijkdata van de panelhuishoudens verrijkt met het individuele kijkgedrag van het Multimedia Panel van Ipsos. Zij hebben een app op hun smartphone die via audiomatching registreert wat er via zenders geluisterd en gekeken wordt, waarmee ook het kijkgedrag buitenshuis wordt gemeten.

Het kijkonderzoek van het NMO is voortaan gebaseerd op een panel van ongeveer 3500 personen. Dat is een derde meer dan het ‘oude’ panel. De komende maanden komen daar nog zo’n vierhonderd mensen bij. Later worden er nog zo’n 2800 panelleden uit het Multimedia Panel van Ipsos toegevoegd. Dat panel is ook de bron voor de luistercijfers van de radiostations.

RTL-baas Sven Sauvé juicht “deze verandering enorm toe”, omdat het kijkpatroon de afgelopen jaren “sterk veranderd” is. “Het uitgesteld kijken heeft een vlucht genomen en mensen kijken op verschillende schermen. In deze tijd is deze nieuwe manier van meten en publicatie simpelweg noodzakelijk om een betrouwbaar beeld van de kijkcijfers te schetsen.” meent Sauvé. Ook Talpa Network “kijkt uit” naar het nieuwe kijkonderzoek, “dat beter weergeeft hoe video in de huiselijke omgeving en daarbuiten geconsumeerd wordt”.