Nog altijd geen zicht op coalitieakkoord in Brabant

Er is nog altijd geen zicht op een nieuwe coalitie in de provincie Noord-Brabant. De VVD, PvdA, GroenLinks, Lokaal Brabant, D66 en SP hebben de onderhandelingen hervat, maar het is nog niet duidelijk wanneer zij tot een akkoord komen. Evenmin is bekend waar de gesprekken nog op hangen. “Het is een gesloten proces”, zegt een woordvoerder.

De BBB is in Brabant buitengesloten van de onderhandelingen, nadat de partij in juni op het laatste moment een mogelijke coalitie met VVD, PvdA en GroenLinks had opgeblazen door met nieuwe eisen te komen. Daarop zegden de andere partijen het vertrouwen in een samenwerking op. De BBB vormt met elf van de 55 zetels de grootste fractie in de Provinciale Staten van Brabant.

De partijen onderhandelen onder leiding van Bert Pauli (VVD) en Erik van Merrienboer (PvdA), beiden voormalige Brabantse gedeputeerden.

Brabant is de enige provincie waar nog een dagelijks bestuur gevormd moet worden. Alle andere provincies kwamen voor het zomerreces al tot de vorming van een coalitie. In Utrecht werden maandagavond de gedeputeerden geïnstalleerd. Net als in Brabant is de BBB daar buiten de coalitie gebleven, in alle andere provincies regeert de partij wel mee.