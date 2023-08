Rechter: LUMC heeft recht op stukken van bureau Percuros

Bureau Percuros, ooit voor bepaalde onderzoeksklussen ingeschakeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), moet laatstgenoemde instelling van de rechter documenten teruggeven over die projecten. Het centrum had de stukken via de kortgedingrechter gevraagd. Doordat er eerder niet aan de verantwoordingsvoorwaarden voor de Europese subsidies werd voldaan, werden de gelden uit Brussel voor de projecten in kwestie al stopgezet.

Het LUMC doet nu ook niet meer mee aan die onderzoeken, diverse andere betrokken partijen gaan daar wel mee door.

Een externe commissie heeft de opdracht gekregen om de inrichting, aansturing en controle van projecten in het LUMC te beoordelen en daarover advies te geven. Mede daarvoor wil het LUMC de geƫiste stukken ook hebben. Tijdens de behandeling van het kort geding kwam de gedaagde partij niet opdagen.

Het LUMC kreeg eerder vragen van de EU over de verantwoording van subsidies bij een aantal projecten. Telkens bleek volgens het LUMC dezelfde externe partij betrokken, Percuros, die voor allerlei partijen werkt op het gebied van verwerving en coƶrdinatie van onderzoeksprojecten.

Bij meerdere projecten via Leiden bleek het een en ander niet te kloppen. Er werd eerder door het LUMC al van fraude gesproken. Tegen drie LUMC-medewerkers, die bij de projecten met Percuros betrokken waren, werden een tijd geleden al maatregelen genomen. De samenwerking met Percuros was ook meteen van de baan.