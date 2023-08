Timmermans hoopt op ‘nette’ campagne: neem politici serieus

Frans Timmermans, die de Europese Commissie dinsdag verliet om de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks aan te voeren, hoopt op een nette en fatsoenlijke verkiezingscampagne. Politici moeten elkaar serieus nemen, en elkaar “als persoon heel laten”, aldus de sociaaldemocraat.

“Ik denk dat de politiek veel respect verloren heeft”, zegt Timmermans dinsdag tegen leden van GroenLinks en PvdA in een kennismakingsgesprek. Hij hoopt op een campagne die “stereotypen weglaat, die mensen wegzetten vermijdt”. Zo’n campagne moet ook helpen de “inherente boosheid” te verminderen die veel mensen voelen.

Die boosheid komt voor een groot deel door onzekerheid over de toekomst, zegt Timmermans desgevraagd. Om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen, moet je “op een andere manier naar de overheid kijken”, hield hij partijleden voor. Dat betekent volgens Timmermans dat “de overheid weer een regierol, een besturende rol en een beschermende rol moet spelen”.

De partijen in het demissionaire kabinet-Rutte IV hebben volgens de lijsttrekker grote vraagstukken vooral met geld willen oplossen, in plaats van dat ze de structuren aanpakken waardoor die problemen zijn ontstaan. “Je moet over decennia durven denken, om het vervolgens stap voor stap in te vullen.”

Leden van GroenLinks en PvdA legden Timmermans vragen voor tijdens de bijeenkomst. De partijen bleven vooral bij thema’s als armoede, klimaatverandering en internationale politiek, hoewel er ook persoonlijke vragen werden gesteld. Over gevoeligere thema’s als migratie ging het niet.