VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz in nieuwe reeks College Tour

Dilan Yeşilgöz is volgende maand te zien in het nieuwe seizoen van het tv-programma College Tour. De lijsttrekker van de VVD is op 24 september te gast bij presentator Twan Huys in het programma op NPO 2, meldt omroep KRO-NCRV dinsdag.

Ook partijleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, maakt haar opwachting in College Tour. Die aflevering wordt op 17 september uitgezonden.

De nieuwe reeks van College Tour gaat van start op 10 september. In die uitzending staat Ali Niknam, de oprichter van Bunq bank centraal. Voor de nieuwe reeks spreekt Twan Huys verder met de aankomende chef-dirigent van het Concertgebouworkest Klaus Mäkelä. Studenten die aanwezig willen zijn bij de opnames kunnen zich aanmelden via de website van de omroep.