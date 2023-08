Wakker Dier roept Campina Grasboter uit tot Stalmelk Stiekemerd

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft Campina Grasboter uitgeroepen tot ‘Stalmelk Stiekemerd’. In een door de stichting uitgeroepen verkiezing over dit onderwerp stemde twee derde van de bijna 18.000 deelnemers op de boter van Campina.

Volgens Wakker Dier wekt de verpakking van de boter de indruk dat het product is bereid met melk van koeien die in de wei grazen, maar staat een deel van de koeien in werkelijkheid altijd binnen in de stal. Dat gold ook voor de andere drie zuivelproducten die waren genomineerd voor de titel Stalmelk Stiekemerd: ERU Goudkuipje, Kaptein Echte Boter en Vergeer Gouda Jong Belegen.

“Je wordt bijna cynisch van de verpakkingen en slogans van deze producten, als je weet dat er melk in zit van koeien die nooit een stap buiten zetten”, zegt Wakker Dier-directeur Anne Hilhorst. De organisatie had de verkiezing in het leven geroepen om aandacht te vragen voor koeien die nooit in de wei komen. Volgens het CBS gold dat in 2021 voor een kwart van de melkkoeien in Nederland. Het aantal koeien dat wel naar buiten mag, is de afgelopen jaren wel licht toegenomen.

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina zei eerder dat de grasboter van het bedrijf wel degelijk grotendeels gemaakt wordt van weidemelk. Voor slechts één ingrediënt in de boter valt dat niet te garanderen, liet het zuivelbedrijf toen weten. Ook benadrukte FrieslandCampina, evenals de andere drie genomineerde zuivelbedrijven, dat het duurzaamheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan.