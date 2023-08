ANBI-status As-Soennah hersteld na mogelijke discriminatie fiscus

De rechtbank in Den Haag sluit niet uit dat de Belastingdienst gediscrimineerd heeft bij onderzoek naar de Stichting As-Soennah. Daarom krijgt de stichting de fiscaal aantrekkelijke ANBI-status terug. Advocaten Najat Idrissi en Touria Khidous bevestigen woensdag berichtgeving van NRC over het vonnis. “We hebben gewonnen, maar tegelijkertijd is het een verlies, want er is geen openheid van zaken gegeven over de wijze waarop de stichting is geselecteerd voor onderzoek.”

De stichting die hoort bij de bekende Haagse gelijknamige moskee raakte de ANBI-status in 2018 kwijt na boekenonderzoek door de Belastingdienst. De status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) is voor bijvoorbeeld levensbeschouwelijke organisaties interessant omdat giften fiscaal aftrekbaar zijn en er geen schenkingsrecht over moet worden betaald.

In het vonnis staat volgens de advocaten dat uit de ingebrachte stukken blijkt dat er bij de Belastingdienst een verhoogde belangstelling was voor giften aan moskee├źn en andere islamitische instellingen. Dergelijke instellingen zouden op zichzelf al als een frauderisico worden gezien. En hoewel dit in dit geval niet direct betekent dat het discriminatieverbod hiermee is overtreden, zou dit ook niet kunnen worden uitgesloten. De Belastingdienst heeft volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk gemaakt dat de islamitische achtergrond van de stichting geen rol heeft gespeeld.

Daarbij heeft de Belastingdienst ook stukken achtergehouden in de procedure, stelt Idrissi. “De rechtbank was het ermee eens dat wij niet beschikten over het hele dossier en heeft de Belastingdienst opgedragen een aantal stukken te overleggen, maar dat is niet gebeurd.” Khidous vraagt zich af waarom. “Zeker als het gaat om schending van een grondrecht moet de overheid er dan toch alles aan doen om aan te tonen dat daar geen sprake van is.”

De wet schrijft voor dat alle stukken moeten worden overlegd, zegt Idrissi. “In dit verhaal heeft de rechtbank er zelfs expliciet naar gevraagd. De Belastingdienst denkt wederom boven de wet te staan.” Volgens Idrissi zijn nu veel vragen onbeantwoord gebleven. “Wat is de reden geweest voor de Belastingdienst hier controle in te stellen?”

Aangezien de stichting heeft gewonnen, is de procedure ten einde en gaat die dus niet meer proberen de stukken te achterhalen, geven de advocaten aan. De Belastingdienst heeft nog wel zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan.