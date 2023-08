Aruba voelt zich financieel onder druk gezet door Nederland

De minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes, verwijt Nederland het Caribische eiland financieel onder druk te zetten. Dat heeft ze dinsdagavond (lokale tijd) tegen het Arubaanse parlement gezegd.

Wever-Croes informeerde het Arubaanse parlement over de onderhandelingen met Nederland over de zogenoemde coronaleningen. Aruba, CuraƧao en Sint Maarten kregen direct na het uitbreken van de corona-epidemie in 2020 en 2021 leningen van Nederland om de financiƫle klappen op te vangen. Als gevolg van de pandemie viel het toerisme weg en daarmee veel inkomsten voor de eilanden.

De leningen lopen in oktober af. Nederland overlegt met de eilanden over de voorwaarden. Die gesprekken lopen met Aruba niet voorspoedig, omdat Nederland volgens de Arubaanse minister-president Aruba wil dwingen een Rijkswet Financieel Toezicht te tekenen, waarmee financieel toezicht kan worden gehouden op het eiland.

Alleen als Aruba daarmee akkoord gaat, krijgt het gunstige voorwaarden voor herfinanciering van de coronaleningen, zo stelt Wever-Croes. Tekent Aruba niet, dan rekent Nederland een hogere rente voor de coronaleningen. Op het eiland wordt dit gezien als chantage door Den Haag.

De lening voor Aruba bedraagt ruim 900 miljoen Arubaanse florin (meer dan 450 miljoen euro). Een hogere rente voor een langdurige periode betekent dat Aruba tientallen miljoenen florin meer moet betalen.

Aruba en Nederland praten al jaren over de rijkswet, die in de plaats moet komen van de huidige nationale wet over financieel toezicht. Aruba is bang dat de rijkswet een aantasting van de autonomie betekent.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) zegt via haar woordvoerder dat de gesprekken over de herfinanciering nog lopen en dat ze daarom niet wil reageren op de uitspraken van Wever-Croes.