Dassenburchten bij Voerendaal verwijderd, trein gaat weer rijden

Het is ProRail gelukt om de dassenburchten onder het spoor bij het Zuid-Limburgse Voerendaal te verwijderen. De burchten moesten worden weggehaald omdat ze zich in het spoortalud bevonden en daardoor het spoor instabiel maakten. Dit zou spoorverzakkingen tot gevolg kunnen hebben. Vanwege de werkzaamheden reden sinds 1 augustus geen treinen tussen Heerlen en Valkenburg in beide richtingen. Zaterdag hervat Arriva het treinverkeer op dit traject.

Volgens een woordvoerder van ProRail was het “een enorme klus om de werkzaamheden bij Voerendaal op tijd af te ronden”. Het spoor moest deels worden weggehaald, er moest veel zand worden afgegraven en daarna moest het spoor weer worden opgebouwd. Met de wederopbouw is ProRail nog tot en met vrijdag bezig, vertelt de woordvoerder.

Omdat de das een beschermde diersoort is, moest voor het weghalen van de burchten een ontheffing worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het werk gebeurde vervolgens onder het toeziend oog van een ecoloog en er was een dierenarts aanwezig voor het geval er een das werd aangetroffen die verplaatst moest worden.

Nu de burchten weggehaald zijn en de treinen weer gaan rijden, kunnen er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de dassen terugkeren onder het spoor. “De laatste fase bestaat uit het plaatsen van een kunstburcht zodat de dassenfamilie zich hier kan vestigen”, aldus ProRail.