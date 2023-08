Discriminatiecoördinator verwacht meer zaken na uitspraak moskee

Nadat de As-Soennah-moskee in Den Haag de rechtszaak tegen de Belastingdienst heeft gewonnen, zullen meer mensen de gang naar de rechter maken als zij een vermoeden hebben van institutioneel racisme. Dat is de verwachting van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). “Het zelflerend vermogen van bestuurlijk Nederland laat te wensen over, dus is het belangrijk dat de samenleving het heft in eigen hand neemt door de juridische weg te bewandelen.”

De Stichting As-Soennah spande een zaak aan vanwege een onderzoek door de fiscus naar mogelijk gesjoemel met giften. De stichting verloor daardoor in 2018 haar fiscaal aantrekkelijke ANBI-status. Volgens de rechter heeft de Belastingdienst onvoldoende duidelijk gemaakt dat de islamitische achtergrond geen rol zou hebben gespeeld bij het fraudeonderzoek.

Volgens Baldewsingh laat de zaak zien dat er nog altijd “een ongefundeerd geïnstitutionaliseerd wantrouwen is richting moslims en de moslimgemeenschap”. “Het bevestigt opnieuw het gevoel dat moslims al jaren hebben, namelijk dat ze in onze samenleving gezien worden als bedreiging, als een groep die er niet bij hoort.” Vorig jaar april bleek de Belastingdienst selectiecriteria te gebruiken om mogelijke fraudeurs op te sporen. Het ging bijvoorbeeld om nationaliteit, leeftijd en in sommige gevallen ook donaties aan moskeeën.

“De politiek oefent haar zorgplicht niet uit om de eigen bevolking te beschermen en daarom is het begrijpelijk dat mensen via de juridische weg hun recht gaan halen”, zegt Baldewsingh. “Ook al is dat niet de oplossing. Die ligt bij de politiek.”