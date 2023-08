Drentse Statenlid Pormes verlaat GroenLinks en gaat alleen verder

Het omstreden Drentse Statenlid Sam Pormes heeft zijn lidmaatschap bij GroenLinks opgezegd en blijft op persoonlijke titel in het Drents parlement. Dat heeft de Drentse afdeling van GroenLinks bekendgemaakt.

Pormes, die fractievoorzitter van GroenLinks was, raakte vorige maand in opspraak toen bleek dat hij in 2017 was veroordeeld tot het terugbetalen van onterecht ontvangen geld uit een persoonsgebonden budget. Hij had daarover gezwegen toen hij zich kandidaat stelde voor de Provinciale Staten. “In de kandidatenprocedures wordt nadrukkelijk gevraagd naar betrokkenheid bij rechtszaken”, stelt de partij.

Het bestuur en de fractie van GroenLinks zegden daarop het vertrouwen in hem op en wilden dat hij zijn zetel zou opgeven. Omdat een Statenlid op persoonlijke titel is verkozen, staat het Pormes echter vrij een eenmansfractie te vormen.

Pormes bracht een groot deel van het zomerreces in het buitenland door en was niet bereikbaar voor commentaar.

Toen hij begin deze eeuw senator was in de Eerste Kamer werd de GroenLinkser ook al beschuldigd dat hij niet eerlijk was geweest over zijn verleden. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij de Molukse treinkapingen in de jaren zeventig en in Jemen een guerrillatraining hebben gevolgd. GroenLinks liet dat in 2005 onderzoeken, maar vond geen bewijzen voor die beschuldigingen. Daarom kon Pormes wel actief blijven voor de partij.

GroenLinks houdt nu één zetel over in het Drents parlement, dat 43 zetels telt.