Jarig museum NEMO gaat op tournee door land

Het wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam bestaat 100 jaar, en om dat te vieren gaat het museum het land in. Een tournee met experimenten moet wetenschap interessant maken voor kinderen en volwassenen. De voorstellingen zijn gratis en duren steeds 20 minuten.

De tournee begint op 1 september in Rotterdam, rond de Wereldhavendagen. In de dagen erna zijn Baarn en Nijmegen aan de beurt. Later volgen onder meer Leiden, Amsterdam, Groningen, Tilburg, Den Haag, Zwolle, Eindhoven en Utrecht. Op 1 december is er een show in Capelle aan den IJssel, en daarna keert de NEMO-tournee terug naar Amsterdam.

NEMO werd in 1923 opgericht als het Museum van den Arbeid. In 1954 veranderde de naam in het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek (NINT). In 1997 verhuisde het museum naar de huidige locatie, bovenop de IJtunnel.