In het Wilhelminakanaal aan de N.C.B.-weg in het Noord-Brabantse Best is woensdag een lichaam gevonden. De politie zegt “ernstig” rekening te houden met een misdrijf en doet onderzoek.

Ondanks dat de politie een misdrijf vermoedt “staan alle scenario’s nog open”. “Veel is nog onduidelijk”, aldus de politie op X, voorheen Twitter.