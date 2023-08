Een man is woensdagavond op een manege in Waverveen (Utrecht) overleden nadat hij onder een shovel terecht was gekomen, bevestigt de politie berichtgeving van AD Groene Hart. Hij is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De GGD verleent op de manege psychische hulp aan getuigen, zegt een politiewoordvoerder. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht.

De woordvoerder kon nog niets zeggen over de leeftijd en woonplaats van de overleden man.