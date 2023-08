Nieuwe financiële tegenvallers kabinet bij elkaar 1 miljard euro

De stijgende rente en dalende gasprijzen zorgen ervoor dat het kabinet te maken heeft met ongeveer 1 miljard euro aan nieuwe financiële tegenvallers. Dat bevestigt een Haagse bron na berichtgeving in De Telegraaf. Demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) gaat de komende weken in gesprek met andere kabinetsleden om te proberen het gat te dichten.

De tegenvallers kunnen mogelijk voor een deel worden weggestreept tegen financiële meevallers. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat er geld op de plank is blijven liggen vanwege de krappe arbeidsmarkt.

Het gat in de begroting is met name groter geworden omdat de rente omhoog is gegaan. Bovendien levert de verkoop van Nederlands gas minder op omdat de prijzen zijn gedaald.

In het voorjaar heeft het kabinet een aantal gaten in de begroting niet gedicht waar nu opnieuw naar moet worden gekeken. De nieuwe tegenvallers tellen hierbij op. Het kost de schatkist bijvoorbeeld bijna 400 miljoen euro dat de nieuwe spaartaks een jaar is uitgesteld. Daarnaast levert een Europees minimumtarief voor de winstbelasting 600 miljoen euro minder op dan gedacht.