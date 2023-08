Opnieuw aardbeving in Drentse Winde

Het Drentse dorp Winde is woensdagmiddag opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving, die zich iets na 14.00 uur voordeed, had een kracht van 1.7 en was op een diepte van 3 kilometer, meldt het KNMI. Dinsdagavond was in Winde ook al een aardbeving. Die had een kracht van 1.6.

Of mensen de bevingen hebben gevoeld en of die tot schade heeft geleid, is nog niet bekend. Het KNMI liet dinsdagavond weten dat er in Winde, dat op zo’n 20 kilometer ten zuiden van de stad Groningen ligt, niet vaak bevingen voorkomen. Tot nog toe was de laatste in september 2020.

Er zijn in Groningen en omgeving wel vaker aardbevingen kort na elkaar, zegt seismoloog Pauline Kruiver van het KNMI. Mogelijk gaat het om een soort naschokken, zegt ze, maar dat hoeft niet. “De bevingen kunnen met elkaar te maken hebben, maar het kan ook toeval zijn.”

Volgens Kruiver is een kracht van 1.7 “op het randje van wat je kunt voelen”. Mensen die tijdens de beving bijvoorbeeld in een straat liepen met veel verkeer, zullen het niet hebben gemerkt, denkt ze. “Maar thuis in stilte kun je zo’n beving wel voelen.”

Een woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) laat weten dat de kans op schade bij bevingen van 1.6 en 1.7 relatief klein is. Bij het IMG kunnen mensen zich melden als ze schade hebben door bevingen vanuit het Groningse gasveld onder Slochteren. De bevingen van dinsdagavond en woensdagmiddag waren op de rand van het veel kleinere gasveld Vries.

De aardbevingen in Groningen en omgeving worden veroorzaakt door de gaswinning in dat gebied. Die wordt vanaf 1 oktober stopgezet, zestig jaar nadat de winning begon.