Politie pakt spugende en met hamer zwaaiende trucker in Born op

De politie heeft dinsdag op de A2 bij Born (Limburg) een recalcitrante vrachtwagenchauffeur aangehouden. Dat gebeurde nadat de man eerst een weginspecteur van Rijkswaterstaat had bespuugd, en vervolgens medewerkers van een bergingsbedrijf had bedreigd met een klauwhamer. Toen de politie hem daarvoor wilde oppakken, sloot de man zich op in zijn vrachtwagen.

De truck stond met een klapband stil en veroorzaakte een lange file. Om die reden stuurde Rijkswaterstaat er een berger op af. Maar de chauffeur zag dat niet zitten en wilde niet meewerken. Hij verhinderde dat zijn voertuig werd afgesleept. Daarbij bespuugde hij de weginspecteur en zwaaide met een klauwhamer naar de bergers. Uiteindelijk verschanste de man zich in zijn cabine, waarbij hij de deuren afsloot. Marechaussee en politie rukten met een politiehond uit en slaagden er uiteindelijk in de man uit de cabine te halen en aan te houden. Dat maakte de weg vrij om de vrachtwagen te takelen, waarna de lange file geleidelijk aan oploste.

“Geweld tegen hulpverleners, waaronder ook Rijkswaterstaat en bergers, wordt niet getolereerd. Die zonden mag de verdachte nu overdenken in zijn cel”, aldus de politie op Facebook.