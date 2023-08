Van Rij wil geen conclusie trekken op basis uitspraak As-Soennah

Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) wil op basis van een uitspraak van de rechter over de Stichting As-Soennah nog geen conclusies trekken, maar dit is niet de publiciteit waar je op wacht, zegt de bewindsman in een reactie. De rechter stelt dat de Belastingdienst mogelijk heeft gediscrimineerd bij een onderzoek naar de moskee in Den Haag.

Hij wil verder niet op de zaak ingaan, omdat die nog onder de rechter is. Er wordt nagedacht over hoger beroep. De zaak, die als eerste werd gemeld door het NRC, heeft mijn aandacht, aldus Van Rij. “Ik zit erbovenop.” In de Tweede Kamer heeft fractievoorzitter Stephan van Baarle (DENK) aangekondigd Kamervragen te stellen over de zaak. “Waar komt deze bevooroordeelde jacht vandaan?” vraagt hij zich af.

Stichting As-Soennah raakte haar fiscaal aantrekkelijke ANBI-status in 2018 kwijt na boekenonderzoek door de Belastingdienst. Dat gebeurde nadat de fiscus een onderzoek was begonnen naar mogelijk gesjoemel met giften. De Belastingdienst heeft volgens de rechter onvoldoende duidelijk gemaakt dat de islamitische achtergrond geen rol zou hebben gespeeld bij het fraudeonderzoek.

Het zogenoemde CAF-team was verantwoordelijk voor het onderzoek. Dat was eerder betrokken bij het kinderopvangtoeslagschandaal. Naar het CAF loopt nog een extern onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door KPMG. Daarom wil Van Rij ook niet verder op de zaak ingaan. Van Rij erkende vorig jaar dat er bij de Belastingdienst sprake was van institutioneel racisme.