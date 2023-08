Weinig tot geen treinen van en naar Rotterdam door stroomstoring

De stroomstoring die er eerder woensdagochtend al voor zorgde dat er geen treinverkeer mogelijk was tussen Rotterdam Centraal en Schiphol, Gouda en Schiedam, is weer terug. Eerder meldde de NS dat de treinen vanaf 09.30 uur weer normaal zouden rijden, maar het treinverkeer van en naar Rotterdam is opnieuw ernstig verstoord.

Het gaat om een storing in het elektronisch beveiligingssysteem van spoorbeheerder ProRail, zegt een woordvoerder. “Dat is het systeem dat ervoor zorgt dat we kunnen zien waar welke trein op welk moment rijdt. Dat hebben we nodig voor veilig treinverkeer”, aldus de woordvoerder.

Door de storing rijden er minder intercity’s tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Breda rijden helemaal geen treinen en ook het treinverkeer in de richting van onder meer Amsterdam, Utrecht en Leiden ondervindt hinder van de storing.

De NS meldt dat de problemen nog ten minste tot 15.00 uur duren. ProRail adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen voor vertrek.