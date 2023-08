Yeşilgöz vindt uitspraken Timmermans ‘Haags gedoe’

Dat de linkse leider Frans Timmermans niet zomaar in een coalitie wil met de VVD vindt aankomend VVD-leider Dilan Yeşilgöz “Haags gedoe”. Timmermans wil graag regeren met zijn combinatie van GroenLinks en de PvdA, maar is huiverig om dat met de VVD te doen. “Ik heb gezien dat de VVD, zeker onder Rutte, in staat was iedere coalitiepartij te vermorzelen in een coalitie”, zei hij dinsdagavond. Hij lijkt te suggereren alleen met de VVD samen te willen als zijn partij meer zetels haalt dan de liberalen.

Yeşilgöz vindt het een “interessante uitspraak” van Timmermans. “Maar ik ben meer bezig met de inhoud dan dit Haagse gedoe.” Als het dan over die inhoud gaat, dan is Yeşilgöz blij verrast dat Timmermans meer geld voor Defensie vast wil leggen in de wet. “Maar er waren ook wat verwarrende uitspraken over klimaat”, vond Yeşilgöz. Net zoals GroenLinks-PvdA wil zij met de VVD “stap voor stap” naar een beter klimaat. “Maar in één adem zei hij ook dat we er allemaal aan gaan en dat onze soort het niet gaat overleven. Ik was nog even op zoek naar de lijn.”

Volgens de nieuwe VVD-leider is de vraag wie met wie gaat samenwerken pas later aan de orde. Eerder zei ze als een van de weinige partijleiders dat zij de PVV niet uitsluit voor een coalitie.