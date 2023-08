Zonder ingrijpen kabinet schiet benzineprijs omhoog met 21 cent

Als het kabinet geen nieuwe maatregelen neemt om de prijs van benzine te drukken, betaalt de automobilist aan de pomp straks 21 cent meer per liter. Dat erkent het kabinet in antwoorden op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. De accijns op diesel zou met ongeveer 13 cent toenemen. Eerder dit jaar werden de accijnzen verlaagd als maatregel tegenover de hoge (energie-)prijzen. Deze verlaging is deels teruggedraaid, en vervalt vanaf 1 januari 2024 in principe.

De enorme toename van de brandstofprijzen komt ook doordat de accijnstarieven meegroeien met de inflatie. Het precieze bedrag hangt overigens ook af van de ontwikkeling van de brandstofprijzen zelf. Het demissionaire kabinet benadrukt in de antwoorden op de Kamervragen wel “dat de accijnstarieven per 1 januari 2024 nog kunnen wijzigen” als het kabinet besluit hier wat aan te doen in de begroting. Ook de Tweede Kamer, die zich nog over alle belastingmaatregelen voor 2024 buigt, zou nog kunnen ingrijpen.

De top van het kabinet onderhandelt donderdagavond op het ministerie van Financiën over eventuele koopkrachtmaatregelen voor volgend jaar. Doordat veel maatregelen die eerder zijn genomen vanaf 1 januari aflopen, is de verwachting dat sommige worden verlengd, of dat het kabinet andere regelingen in het leven roept.

Het voorkomen dat huishoudens straks veel minder te besteden hebben is een belangrijk doel van het demissionaire kabinet, dat verder een begroting zal presenteren met weinig nieuw beleid. De nadruk zal evenwel liggen op maatregelen om de armste huishoudens te steunen: het Centraal Planbureau waarschuwde dat bijna 6 procent van de bevolking in de armoede belandt als het kabinet geen nieuwe maatregelen treft. De Tweede Kamer heeft ook expliciet gevraagd om met een pakket tegen armoede te komen.

Ondanks de krappe overheidsfinanciën wil het kabinet daar dus wel wat aan doen voor volgend jaar. Of hier ook maatregelen tussen zitten om te voorkomen dat de brandstofprijzen enorm stijgen, is niet bekend. Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) wijst in zijn antwoorden op de vragen van Omtzigt op de oproep die de Kamer heeft gedaan om “lagere brandstofaccijns als optie op tafel te houden” bij de begrotingsonderhandeling. De bewindsman wil echter geen beloftes doen en benadrukt wel dat aan het temperen van de accijnstarieven een behoorlijk prijskaartje hangt.