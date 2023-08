40-45 wordt de grootste musical ooit in Nederland!

Barneveld, 23 augustus 2023 – Studio 100 kondigde vandaag tijdens een persconferentie in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld aan dat, 40-45 de musical, de grootste musicalproductie ooit in Nederland wordt. Gert Verhulst, bedenker van de musical, en Anja van Mensel, CEO van Studio 100, hebben samen de zeer spectaculaire productie ontworpen.

Tijdens de persconferentie werden de vier hoofdrolspelers Soy Kroon, Dorian Bindels, Gaila Aikman en Niniane Everaert voorgesteld. Evenals de creatieve medewerkers van 40-45 de musical.

Er werd meer informatie gegeven over de komst van de musical naar Barneveld, het castingproces en de productie zelf. Verder werd er live een nummer uit de musical gezongen, door Soy Kroon en Dorian Bindels. De productie 40-45 zal in september 2024 in première gaan in het nieuwe theater bij de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. De bouw van het nieuwe theater is al in gang gezet.

De musical 40-45 vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, een tragedie die een blijvende impact heeft gehad op onze samenleving. Studio 100 wil deze spectaculaire en intense voorstelling naar Nederland brengen om ervoor te zorgen dat dit verhaal nooit wordt vergeten. Joop van den Ende steunt dit theaterproject.

Gert Verhulst zegt: “We zijn trots dat we de spektakel-musical 40-45 naar Nederland kunnen brengen. De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen nagelaten en wij willen dit verhaal blijven vertellen. Naast de duistere scènes brengen we ook een boodschap van hoop.”

Joop van den Ende voegt hieraan toe, zegt Gert Verhulst: “Studio 100 heeft met de spektakel-musical 40-45 in België een indrukwekkend statement gemaakt. Het is een grootschalige, spectaculaire musical die artistiek van hoge kwaliteit is en tegelijkertijd de gevaren van opkomend fascisme blootlegt. Bovendien is 40-45 uitgegroeid tot het grootste publiekssucces in de Belgische theatergeschiedenis. Het is een eer voor mij als producent en groot theaterliefhebber om de Nederlandse versie van deze productie te ondersteunen en aan te bevelen.”

Voor meer informatie over 40-45 de musical en de kaartverkoop kunt u terecht op de website van Studio 100. Of 40-45.nl