Chemours wil maatschappelijke onrust rond fabriek wegnemen

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht pleit voor het aanstellen van een onafhankelijke regisseur, die de maatschappelijke onrust rond de fabriek kan wegnemen. Chemours komt met deze aanbeveling in een uitgebreide reactie op het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in april uitbracht. De raad concludeert daarin dat grote industriebedrijven en de overheid tekortschieten in het beschermen van omwonenden van fabrieken.

Chemours zegt opvolging te geven aan de aanbevelingen in het OVV-rapport, zoals het verder terugbrengen van de industriƫle uitstoot en een proactieve communicatie richting omwonenden om zo vertrouwen terug te winnen. Het bedrijf komt ook met een eigen aanbeveling aan de onderzoeksraad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: het aanstellen van een onafhankelijke functionaris die als taak krijgt om rust te creƫren in dit al lang lopende dossier.

De fabriek in Dordrecht was de afgelopen maanden volop in het nieuws, onder meer door een uitzending van het tv-programma Zembla. Volgens Zembla heeft de leiding van het bedrijf (voorheen DuPont) jarenlang verzwegen dat het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuild was geraakt. Het leidde tot veel verontwaardiging bij politieke partijen en omwonenden. Naar aanleiding van de uitzending, genaamd ‘De PFAS-doofpot’, vindt volgende week vrijdag een hoorzitting plaats van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.