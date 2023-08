Douane onderschept 500 kilo coke in Rotterdamse haven

De douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven bijna tweeduizend pakketten met daarin cocaïne gevonden. De pakketten zaten verstopt in dozen in een container afkomstig uit Costa Rica, meldt het Openbaar Ministerie.

De drugs hadden in totaal een gewicht van 494 kilo en werden vorige week gevonden. De container was bestemd voor een bedrijf in de regio van Rotterdam. Volgens een woordvoerster van het OM was het bedrijf niet bij de drugssmokkel betrokken. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties verricht.