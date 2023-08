Google vreest ‘onbedoelde gevolgen’ van nieuwe Europese regels

Google vreest dat de nieuwe Europese regels voor techbedrijven “onbedoelde gevolgen” kunnen hebben. Zo zouden kwaadwillenden misbruik kunnen maken van de diensten van het bedrijf, waardoor ze “in staat zijn schadelijke desinformatie te verspreiden”, wanneer Google te veel informatie over zijn beleid moet delen. Hoe dat misbruik precies zou gaan, maakt Google echter niet duidelijk.

Google zegt dat het de doelen van de nieuwe regels steunt en dat het zijn beleid in de afgelopen tijd heeft aangepast om te voldoen aan de Digital Services Act. Zo meldt het bedrijf dat het duidelijker is over de advertenties die mensen in Europa te zien krijgen. Daarnaast moet er meer openheid komen over beslissingen die beheerders maken, bijvoorbeeld over welke informatie verwijderd wordt.

Onder de Digital Services Act worden internetplatforms en zoekmachines verplicht om desinformatie te bestrijden. Dat moet burgers beschermen tegen nepnieuws. Jurist Michael Klos van de Universiteit Leiden waarschuwde woensdag echter dat het niet eens duidelijk is wat er precies wordt begrepen onder desinformatie, en ook niet wat techbedrijven daar precies tegen moeten doen.

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, is juist heel positief over de nieuwe regels. Die “beperken schade op een effectieve manier, beschermen mensen en bewaken hun fundamentele rechten”, stelt topman Nick Clegg.

X, het voormalige Twitter, was niet bereikbaar voor een reactie. Sinds de overname door Elon Musk zijn de woordvoerders wegbezuinigd. Vragen worden automatisch beantwoord met een poep-emoji.