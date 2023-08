Gündoğan wil via rechter weten ‘waarom deze ellende meemaken’

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan hoopt via de rechter antwoord te krijgen op de vraag waarom ze “zoveel ellende moest meemaken”. Gündoğan werd begin vorig jaar uit de fractie van Volt gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze spande daarop een kort geding aan. Aanvankelijk kreeg ze gelijk, maar in hoger beroep gaf de rechter de politieke partij gelijk. Momenteel loopt een bodemprocedure, waarin dieper op het geschil moet worden ingegaan en een schadevergoeding wordt gevorderd.

Donderdag was in de rechtbank in Amsterdam een zitting in die procedure, hierin vroegen Gündoğan en haar advocaten de rechter om vier getuigen te horen. Het gaat om mensen van Volt en medewerkers van het bureau dat onderzoek deed naar de vermeende misdragingen van Gündoğan. Deze vier personen zouden licht op de gang van zaken kunnen schijnen, aldus haar advocaten.

De advocaten van Volt zien echter geen enkele toegevoegde waarde. “Deze mensen moeten niet belast worden met stressvolle betrokkenheid in deze zaak, zeker als het geen doel dient”, aldus de advocaat van de politieke vereniging. De co-voorzitter in het bestuur van Volt Nederland zei het “ongelooflijk te betreuren” dat ze opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank zitten. “We hadden oprecht gehoopt om na de uitspraak van het hof dit te kunnen laten rusten.”

Gündoğan wil echter dat de kwestie volledig wordt opgehelderd. “Het kwaad is inmiddels geschied, maar ik wil het fijne hiervan weten. Waarom moest ik zoveel ellende meemaken?” Haar doel is, vertelde ze – zichtbaar geëmotioneerd – aan de rechter dat haar 7-jarige zoon weet dat zijn moeder niks verkeerd heeft gedaan.

De rechter beslist op 12 oktober over de getuigenverzoeken. De advocaat van Gündoğan meldt dat – ongeacht de beslissing – de bodemprocedure wordt doorgezet.

Gündoğan zou zich binnen Volt schuldig hebben gemaakt aan intimidatie, handtastelijkheden en het maken van andere seksuele avances. Partijleider Laurens Dassen en Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek zetten haar daarop begin vorig jaar uit de fractie, waarna ze als onafhankelijk Kamerlid verderging.

Gündoğan heeft inmiddels laten weten dat ze na de verkiezingen niet terugkeert in de Tweede Kamer.