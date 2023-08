Hazes en Westenberg veroordeeld tot geldboete in leerplichtzaak

André Hazes jr. en zijn partner Monique Westenberg zijn donderdag in de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot het betalen van een boete van in totaal 900 euro. De rechter legde de boete op omdat zij in april 2022 hun toen 5-jarige zoontje buiten de schoolvakantie mee op vakantie namen en daar geen toestemming voor hadden van de leerplichtambtenaar.

De rechter achtte het wettelijk en overtuigend bewezen dat er sprake was geweest van schoolverzuim. Tijdens de uitspraak stelde de rechter dat Hazes en Westenberg weliswaar mondeling toestemming hadden van de school om op vakantie te gaan, maar dat de leerplichtambtenaar dat verzoek vervolgens heeft afgewezen. Desondanks koos het stel ervoor om toch op vakantie te gaan en dat is in strijd met de leerplicht.

De opgelegde geldboete van 900 euro is een optelsom van de boetes van 450 euro die Hazes en Westenberg ieder opgelegd hebben gekregen. Het stel legt zich neer bij het vonnis en gaat niet in hoger beroep, meldt hun advocaat Nienke Hoogervorst donderdagmiddag.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vond na overleg met de betrokkenen achter gesloten deuren plaats. De uitspraak was wel openbaar. Zowel Hazes en Westenberg als hun advocaat wachtten de uitspraak woensdag niet af. Volgens de advocaat hadden zij zich vanwege andere afspraken verexcuseerd.