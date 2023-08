Kouder weer? Ga voor Hygge!

Het is nog zonnig en de zomer mag nog wel even voortduren maar met het moment dat de scholen weer beginnen, komt ook het besef dat het weer kouder gaat worden. En dat betekent dat we allemaal weer een beetje meer gericht zijn op ‘binnen’ leven. Knusheid en warmte komen weer in een heel ander daglicht te staan. Natuurlijk moeten we nog steeds rekening houden met stijgende gasprijzen en dus kan een beetje meer warmte in het interieur geen kwaad.

Wat is Hygge?

In Scandinavië weten ze daar wel raad mee. De Denen hebben er zelfs een woord voor: Hygge (uitgesproken als “hoo-guh”). Het wordt vaak omschreven als een gevoel van comfort, welzijn en gezelligheid en draait om het creëren van een intieme en gastvrije sfeer. Het is de tijd van genieten van de kleine dingen in het leven, omringd door dierbaren.

Hygge betekent warme verlichting, knusse dekens, kaarsen, goed eten en een algemeen gevoel van tevredenheid en rust. Vloerkleden van Floorpassion spelen hierbij een cruciale rol tijdens de wintermaanden. Ze creëren een hygge-geïnspireerde omgeving, omdat ze de perfecte combinatie bieden van fysiek comfort, warmte en sfeer, waardoor we de koude buitenwereld kunnen ontvluchten en kunnen genieten van een knusse en uitnodigende omgeving.