Marktplaats: zaak verdachte oppas is ’tragisch en verwerpelijk’

Marktplaats reageert met afschuw op het nieuws dat een oppas die zich via de advertentiesite aanbood wordt verdacht van kindermisbruik. “We vinden dit tragisch en verwerpelijk en wensen de betrokken families alle sterkte”, meldt het bedrijf in een verklaring.

Eerder op donderdag werd bekend dat een 24-jarige man uit de gemeente Schagen wordt verdacht van het uitvoeren van ontuchtige handelingen in zeker één gezin waar hij oppaste. De man was oppas bij ten minste elf gezinnen met baby’s en peuters. Hij bood zijn diensten via Marktplaats aan.

Marktplaats zegt geen inhoudelijke mededelingen over de zaak te doen. Het bedrijf verleent “direct en uitgebreid” medewerking aan het onderzoek naar de verdachte, staat in de verklaring. Ook zegt Marktplaats doorlopend samen te werken met politie, justitie, toezichthouders, belangenverenigingen en gebruikers “om verdachte advertenties te weren en ongewenst gedrag tegen te gaan”.

De 24-jarige verdachte moet begin september voor de rechter verschijnen in Haarlem. Volgens Marktplaats kunnen mensen die vermoeden dat hij ook bij hen heeft opgepast contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Slachtofferhulp Nederland laat in een reactie op de zaak weten inmiddels contact te hebben gehad met de betrokkenen. Inhoudelijk kan de hulporganisatie daar nog niets over zeggen. Ook de Kinderombudsvrouw en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen laten weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op individuele zaken die bij de rechter liggen.

Medewerkers in de kinderopvang en gastouders hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Die moet aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die het werken met minderjarigen in de weg staan. Voor een ‘gewone’ oppas aan huis geldt die verplichting niet, hoewel sommige onlineplatforms voor oppaswerk wel aanbevelen zo’n verklaring aan te vragen.

Of Marktplaats dat ook overweegt, is niet bekend. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat het platform “continu kijkt waar processen verbeterd kunnen worden”, maar dat daar momenteel niets nieuws over te melden valt.