Meer kantoren met energielabel C, maar ook dwangsommen op komst

Ruim driekwart van de kantooreigenaren in Amsterdam en omstreken voldoet inmiddels aan de wettelijke verplichting om op zijn minst energielabel C te hebben. Toch zijn er ook nog altijd kantoren die niet voldoen, ondanks eerdere waarschuwingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een tiental bedrijven laten weten dat ze om die reden een last onder dwangsom tegemoet kunnen zien.

In februari liet de omgevingsdienst weten dat bijna de helft van de kantoren toen zijn zaken niet op orde had. Het minimale energielabel C is sinds 1 januari van dit jaar verplicht voor kantoren van meer dan 100 vierkante meter. De overheid wil op die manier energiezuinigheid bevorderen. Op de grotere kantoren houden omgevingsdiensten toezicht, kleinere kantoren hoeven niet aan de regel te voldoen.

Uit voorlopige resultaten van een inventarisatie die nog gaande is, blijkt nu dat veel kantooreigenaren actie hebben ondernomen. Sommige hebben daadwerkelijk maatregelen in het kantoor getroffen, zodat dat een betere label kan krijgen, andere moesten simpelweg hun administratie op orde brengen en een label aanvragen. Zo’n honderd bedrijven krijgen een vrijstelling, bijvoorbeeld omdat hun pand binnen twee jaar wordt gesloopt of gerenoveerd, of omdat het een monument is. Ook daarvoor gelden uitzonderingen.

Ongeveer twintig bedrijven voldoen nog niet, maar hebben wel een verbeterplan opgesteld. “Zij zijn daarmee op de goede weg”, laat de dienst weten. Een deel van de bedrijven moet nog een nadere inspectie krijgen. “Daarnaast zijn er ook nog ruim achthonderd gebouwen waarvan nog niet vaststaat of deze onder de verplichting vallen, omdat dit vaak werkplaatsen met een kantoor erbij betreft. Dit wordt momenteel uitgezocht”, voegt de OD NZKG eraan toe.