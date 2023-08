Meer studentenverenigingen sluiten zich aan bij studentenpact

Meer studentenverenigingen sluiten zich aan bij het studentenpact dat seksueel grensoverschrijdend gedrag moet tegengaan. Naast regeringscommissaris Mariëtte Hamer en elf belangenclubs in het onderwijs willen ook onder meer het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V., het Delftsch Studenten Corps en het Utrechtsch Studenten Corps (USC) de afspraken ondertekenen.

Het Utrechts studentencorps, dat eerder dit jaar in opspraak kwam door een foto waarop seksueel wangedrag op de sociëteit te zien zou zijn, laat weten dat het enkele maanden geleden al heeft meegedacht over het pact. Ook biedt de vereniging sinds een aantal jaar workshops en trainingen aan over grenzen en seksuele veiligheid als onderdeel van de kennismakingstijd. “We kunnen niets uitsluiten, maar toetsen regelmatig of onze preventieve aanpak werkt en of de maatregelen die we hebben getroffen om ongepaste situaties te voorkomen, nog actueel zijn”, zegt rector Hiddo Laane.

Bij het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. hielden mannelijke leden vorig jaar seksistische speeches. “Ook wij zullen ons aansluiten bij het pact. Wij doen dit omdat wij tegen seksueel seksisme/grensoverschrijdend gedrag zijn en er alles aan willen doen om het binnen onze vereniging te voorkomen”, zegt rector Sebastiaan Klaver desgevraagd. Klaver vertelt dat de vereniging al “meermaals” in gesprek is geweest met regeringscommissaris Mariëtte Hamer over het onderwerp. De vereniging heeft drie vertrouwenspersonen aangesteld.

“Vanuit Minerva vinden we dit een erg belangrijk onderwerp”, zegt praeses Daan Yesilkagit, die samen met anderen heeft meegedacht over het pact. “Cultuurverandering is zeker in organisaties die al oud zijn ingewikkeld”, erkent hij. “Onze tradities zien erg toe op het decor, we dragen bijvoorbeeld nog steeds een pak. Maar de inhoud kan ook heel progressief zijn, bijvoorbeeld als je het hebt over manieren waarop we met elkaar omgaan. In een conservatief decor, hoeft de inhoud dat niet te zijn.”

Yesilkagit ziet dat veranderingen soms op weerstand stuiten. Zo werden schunnige liedjes die leden van Minerva al jaren zongen aangepast. “Het is niet meer van deze tijd”, aldus de praeses. “Dat gaat heel positief. Tegelijkertijd hoor je ook mensen zeggen: joh dat bedoelden we toch als een grapje, waarom mogen we dat niet meer doen? “