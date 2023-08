Nederland levert versneld spullen aan Oekraïne voor ruimen mijnen

Nederland levert versneld materieel aan Oekraïne om mijnen te ruimen. Dat liet minister Kajsa Ollongren (Defensie) weten na een driedaags bezoek aan Oekraïne. De Russen hebben na hun inval vele tienduizenden mijnen gelegd in het bezette land.

Het gaat om 950 zogeheten Man Portable Line Charges (MPLC) die sneller naar Oekraïne gaan, aldus Defensie. Hiermee kunnen doorgangen in mijnenvelden worden gecreëerd. Eerder had Nederland al vijftig van dergelijke systemen gedoneerd aan de Oekraïense strijdkrachten.

Volgens de regering in Kyiv ligt ongeveer een derde van Oekraïne bezaaid met Russische landmijnen. Eind vorige maand heeft een aantal landen waaronder Canada, de VS, Japan en Nederland ruim 220 miljoen euro aan hulp toegezegd bij het ruimen van de mijnen.

In het zuidoosten hinderen enorme mijnenvelden aangelegd door de Russen het Oekraïense tegenoffensief. Maar ook in gebieden die weer in handen zijn van de Oekraïners liggen nog veel mijnen en andere explosieven die onder meer voor de landbouw veel problemen opleveren.