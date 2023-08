OM: rolverdeling duidelijk rond fatale geweld Solid Grooves

Het Openbaar Ministerie beschouwt de 20-jarige Derzik H. als de man die de fatale messteken heeft toegebracht aan Jimmy Schepers (21), op 28 mei tijdens het Solid Grooves Festival in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Ook zou hij twee anderen hebben gestoken. Medeverdachte Guillermo G. (20) was dermate nauw betrokken bij het geweld dat hij als medepleger moet worden beschouwd, vindt justitie. Arginio E. (20) was volgens het OM de veroorzaker van de problemen die uiteindelijk tot het geweld hebben geleid.

Donderdag vond de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de drie verdachten plaats bij de rechtbank in Amsterdam.

Het politieonderzoek naar het geweld op het festival is nog in volle gang. De recherche bestudeert nog volop camerabeelden en is bezig met het horen van getuigen, meldde het OM. Onlangs nam de politie nog acht mobiele telefoons in beslag van mensen die op het festival waren. Deze moeten worden uitgelezen.

De drie verdachten zullen binnenkort opnieuw worden verhoord, om te worden geconfronteerd met de jongste resultaten uit het rechercheonderzoek. Tot dusver hebben zij stuk voor stuk ontkend dat zij verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van Schepers.

Het drietal was aanwezig op het festival, zoveel staat vast. Op het festivalterrein aan de Donauweg zou een grimmige, opgefokte sfeer hebben gehangen. “Er is heel veel misgegaan die dag”, aldus de officier. “Er waren veel te veel mensen binnen, ook mensen zonder kaartje en mensen met messen.” Er zijn mensen beroofd (de drie verdachten worden eveneens beschuldigd van diefstal met geweld) en er zou sprake zijn geweest van opstootjes.

De vriend van de zus van Schepers zou ruzie hebben gekregen met een van de drie verdachten, die kon worden gesust door de beveiliging. Later laaide deze weer op; er ontstond een vechtpartij waarbij een vrij grote groep mensen betrokken was. Schepers kwam tussenbeide en werd twee keer zijn buik gestoken. De vriend van zijn zus werd in zijn schouder gestoken, een derde betrokkene in zijn hand. Schepers bezweek later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Arginio E. en Guillermo G. konden meteen worden aangehouden, de arrestatie van Derzik H. volgde een dag later. Volgens de officier van justitie heeft G. Schepers eerst in zijn maag getrapt, waarop H. het slachtoffer zou hebben gestoken. E. zou degene zijn geweest die is begonnen met de ruzie en ernstige bedreigingen heeft geuit.