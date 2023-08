Rover: begrip voor schrappen bussen, wel zorg voor langere termijn

Reizigersorganisatie Rover heeft er begrip voor dat vervoersbedrijf Connexxion door een tekort aan chauffeurs minder bussen laat rijden op lijnen in Zeeland, de Hoeksche Waard en op de Zuid-Hollandse eilanden. “In de meeste gevallen gaat het om tijdelijke aanpassingen, maar in Zeeland zijn er ook bussen die definitief worden geschrapt, dat baart ons wel zorgen”, zegt een woordvoerder van Rover.

Connexxion heeft een tekort aan chauffeurs, mede door een hoog ziekteverzuim, waardoor de vervoersmaatschappij zich soms genoodzaakt ziet de dienstregeling aan te passen. Zo rijden er van 4 september tot en met 22 oktober minder bussen tussen Oud-Beijerland en Rotterdam-Lombardijen (lijn 163) en Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein (lijn 174).

In Zeeland rijdt Connexxion vanaf maandag 27 augustus volgens een aangepaste dienstregeling. Op een aantal lijnen gaat het om een tijdelijke maatregel die wordt teruggedraaid bij voldoende personeel. Daarbij gaat het onder meer om lijn 19 tussen Hulst en Breda. Andere aanpassingen lijken definitief te zijn, zoals het verminderen van het aantal ritten op lijn 27 (Yerseke-Goes) op werkdagen en op lijn 20 (Hulst-Terneuzen) op zaterdagen.

De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas is niet blij dat de dienstregeling vanaf 27 augustus wordt aangepast, maar toont ook begrip. “Wij verkiezen in deze situatie betrouwbaarheid voor de reiziger boven ongeplande uitval van ritten”, zegt Van der Maas. “Bovendien biedt Connexxion als alternatief voor de vervallen ritten zo veel mogelijk de haltetaxi als alternatief.” Die rijdt in Zeeland van bushalte naar bushalte op routes wanneer er geen gewone bus meer rijdt. De haltetaxi rijdt niet volgens de dienstregeling, mensen moeten vooraf reserveren.

Ook Rover begrijpt dat Connexxion vanwege het personeelstekort maatregelen moet nemen. ‘Het tijdelijk aanpassen van de dienstregelingen is daarvoor de minst slechte oplossing”, zegt de woordvoerder van de reizigersorganisatie. “De reiziger weet dan waar hij aan toe is, en dat is bij uitval van willekeurige ritten niet het geval.”

Rover maakt zich wel zorgen dat Connexxion in Zeeland op een aantal lijnen permanent minder bussen wil laten rijden. “Door dit soort wijzigingen komt de bereikbaarheid van de kernen onder druk te staan. Zeker omdat het vaak om de eerste of laatste ritten van de dag gaat, waardoor het voor studenten en forenzen lastiger wordt om met het openbaar vervoer te reizen.”